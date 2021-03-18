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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على شخصين بمدينة 15 مايو، لاتهامهما بالتنقيب عن الآثار.

كانت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث إدارة تأمين الطرق والمنافذ والمعينة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة 15 مايو بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط شخصين "لأحدهما معلومات جنائية"، والآخر يحمل جنسية أجنبية، أثناء استقلالهما سيارة (قيادة الأول) وعثر بداخلها على 3 قطع حجرية يشتبه في أثريتها - ماسك غاز - أدوات حفر- حبال - فلاشه تحوي على صور ومقاطع فيديو لقطع أثرية ومقابر أثرية.

وبمواجهتهما أقر أحدهما باصطحاب الآخر إلى إحدى محافظات الصعيد للنصب عليه في شراء قطعة أرض زراعية، عقب إيهامه بالعثور على القطع الحجرية المضبوطة بحوزته بقطعة الأرض المشار إليها، وأنه في سبيله لعرض الأحجار على أحد المختصين في الكشف عن الآثار، وعقب التأكد من أثريتها يقومان بشراء تلك الأرض للتنقيب فيها عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهما، وبسؤال المتهم الآخر أيد ما جاء بأقوال المتهم الأول، واتهمه بالشروع في النصب عليه.

جرى تحرير المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.