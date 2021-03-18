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قيده بالحبال.. تجديد حبس سايس بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالنزهة

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قيده بالحبال.. تجديد حبس سايس بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالنزهة قيده بالحبال.. تجديد حبس سايس بتهمة هتك عرض طفل داخل جراج بالنزهة

مصراوي Masrawy

12:06 م الخميس 18 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الخميس، تجديد حبس سايس 15 يومًا على ذمة التحقيقات في اتهامه بهتك عرض طفل داخل جراج.

وكانت الأجهزة الأمنية تمكنت من ضبط المتهم بعد تلقيها بلاغًا في يناير الماضي يفيد قيامه باستدراج الطفل لداخل الجراج وقيده بالحبال ثم هتك عرض، وهدده بالضرب في حالة الإفصاح لأهله وفضحه، ولكن الطفل أخبر والدته.

وحررت والدة الطفل محضرًا بقسم شرطة النزهة حمل رقم 3868 لسنة 2021 وتم القبض على المتهم بعد هروبه لمحافظات الصعيد، وفور عودته للقاهرة تم ضبطه.

واستدعت النيابة والدة الضحية لسماع أقوالهما، ومواجهته بالمتهم للتعرف عليه.

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