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استئصال الكلية والحالب لطفل عن طريق المنظار الجراحي بـ"ولادة الخميس"

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استئصال الكلية والحالب لطفل عن طريق المنظار الجراحي بـ"ولادة الخميس" استئصال الكلية والحالب لطفل عن طريق المنظار الجراحي بـ"ولادة الخميس"
ضمن سلسلة عمليات ناجحة أجراها المستشفى في جراحة المسالك البولية للأطفال

استئصال الكلية والحالب لطفل عن طريق المنظار الجراحي بـ

تمكّن- بفضل الله - فريق طبي بقسم جراحة الكلى والمسالك لدى الأطفال بمستشفى خميس مشيط للولادة والأطفال، من إنهاء معاناة طفل يبلغ من العمر عامين، حيث تبين بعد الفحص السريري، وإجراء الفحوص المخبرية، والإشعاعية اللازمة أنه يعاني التهابات متكررة بسبب الارتجاع وفقدان وظيفة الكلية اليمنى.

حيث تمت عملية استئصال الكلية والحالب بنجاح عن طريق المنظار الجراحي لأول مرة بالمستشفى.

وتأتي هذه العملية ضمن سلسلة من العمليات الناجحة التي أجراها المستشفى في جراحة المسالك البولية للأطفال، من إصلاح العيوب الخلقية في الكليتين والعمليات الترميمية للأعضاء التناسلية، وغيرها من العمليات التي أجريت بكفاءات متخصصة في جراحات مسالك الأطفال وحديثي الولادة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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