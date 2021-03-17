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تنفيذا لتوجيهات .. إدارة جديدة للتطوير التقني بمحكمة استئناف القاهرة

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تنفيذا لتوجيهات السيسي.. إدارة جديدة للتطوير التقني بمحكمة استئناف القاهرة تنفيذا لتوجيهات .. إدارة جديدة للتطوير التقني بمحكمة استئناف القاهرة

مصراوي Masrawy

10:34 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب - طارق سمير:

وجه المستشار عبده عطيه الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، المستشار دكتور محمود عبد الفتاح عضو المكتب الفني بالمحكمة والمشرف على عملية التطوير التقني بالمحكمة باستحداث إدارة جديدة تحت مسمي "إدارة التطوير التكنولوجي"، بالتنسيق مع قطاع التطوير التقني بوزارة العدل والذي يشرف عليه المستشار طارق كامل.

جاء ذلك في إطار خطة الدولة وتوجيهات الرئيس بشأن التطوير التكنولوجي للمنظومة القضائية وصولا لعملية التحول الرقمي.

أوضح المستشار محمود عبد الفتاح، في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن الإدارة تستخدم البرنامج المستحدث "البرنامج الموحد" والمتضمن خدمات وبيانات ذات كفاءة عالية تصل بالمنظومة القضائية لأعلى مستوى تماشيا مع متطلبات المحامين والمتقاضين.

وقال إنه جاري العمل بالبرنامج بالمحكمة ومأمورياتها وإجراء عملية الربط الإلكتروني بينهم لتقديم كافة الخدمات بسهولة ويسر وعلى أعلى مستوى.

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