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.."العرفج": حراس الأمن جنود مغيَّبون في جائحة كورونا.. ونحتاج لوقفة لتحسين أحوالهم

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بالفيديو.."العرفج": حراس الأمن جنود مغيَّبون في جائحة كورونا.. ونحتاج لوقفة لتحسين أحوالهم .."العرفج": حراس الأمن جنود مغيَّبون في جائحة كورونا.. ونحتاج لوقفة لتحسين أحوالهم
أوضح أن التحالف العربي ينقذ الإنسان أينما كان

بالفيديو..

أشار عامل المعرفة "أحمد العرفج" إلى أننا سعداء بشعار ‫(صنع في )، ومتأكدون أننا سنصنع من الإبرة إلى السيارة، ولكن لا نريد أن يُستغل هذا الشعار "عاطفيًّا"، على حد قوله.

جاء ذلك أثناء استضافة عامل المعرفة في البرنامج الأسبوعي "يا هلا بالعرفج" على شاشة "روتانا خليجية" مع الإعلامي "مفرح الشقيقي"، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساء.

بداية، أوضح "العرفج" أن التحالف العربي ينقذ الإنسان أينما كان، بينما يقتله الحوثي بوحشية. وفرق كبير بين مَن يتعامل معك لتحيا ومَن يتعامل معك لتموت.

كما أكد عامل المعرفة أن ما حدث ليس إلغاء لنظام "الكفيل"، بل إعادة تنظيم له. وأفضل ما في نظام ‫"تحسين العلاقة التعاقدية" أنه يقضي على آفة "التستر التجاري".

وفي سياق متصل، أشار عامل المعرفة إلى أن "حراس الأمن" أبطال منسيون، ويستحقون أن نسارع إلى تخفيف معاناتهم من خلال بعض الضوابط والمبادرات.

وفي فقرة "سيرة وتر" روى الشاعر ‫"سعود السبيعي" لبرنامج ‫يا هلا بالعرفج: "كتبت أغنية (مسألة إنصاف) تعبيرًا عن قصة حقيقية".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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