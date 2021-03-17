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"في ثانية واحدة".. تايلاند تدرب كلابًا للكشف عن كورونا عن طريق العرق ()

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"في ثانية واحدة".. تايلاند تدرب كلابًا للكشف عن كورونا عن طريق العرق (فيديو) "في ثانية واحدة".. تايلاند تدرب كلابًا للكشف عن كورونا عن طريق العرق ()

مصراوي Masrawy

10:33 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد صفوت:

تستطيع بعض الكلاب اكتشاف ما يصل إلى 40 نوعًا مختلفًا من القنابل، وشم آثار صغيرة من الأدوية، وإجراء عمليات بحث وإنقاذ مكثفة، من خلال التدريب والتحفيز المناسبين وفي تجارب طبية سابقة، اكتشف الباحثون أن الكلاب قادرة على اكتشاف مرض سرطان الرئة، وأمراض معدية أخرى خاصة الملاريا، وفقًا لموقع "medicalnewstoday".

وفي مشروع تجريبي جديد للكشف عن ، أعلن البروفيسور كايولي تشاتدارونج في كلية الطب البيطري في جامعة شولالونجكورن في تايلاند، عن نجاح تجربة على تدريب كلاب بوليسية على اكتشاف فيروس كورونا من عرق الإنسان.

وقال رئيس المشروع لوكالة "رويترز" للأنباء، أن التجربة أثبتت فاعلية بنسبة 95% من خلال تدريب 6 كلاب من نوع "لابرادور ريتريفر" وأنها نجحت في تحديد الأشخاص المصابين بكورونا في مراكز النقل المزدحمة في ثواني معدودة.

وأشار إلى أن الكلاب المدربة تحتاج من ثانية إلى ثانيتين فقط لاكتشاف المصاب بكورونا، وأنه في غضون دقيقة سيتمكنون من إجراء 60 فحصًا.

وأوضح أن الكلاب المدربة يمكنها اكتشاف مركب متطاير يفرز في عرق المصابين بكورونا حتى في حال عدم ظهور الأعراض.

وأشار إلى أنه في بلد إستوائي مثل تايلاند، فإن الكلاب لن تحتاج إلى شم الناس مباشرة ويمكنها فحص عينات من العرق.

وقال إنه بإرسالها إلى المطارات والموانئ يمكنهم الكشف عن الفيروس بشكل أدق من فحص درجة الحرارة.

وفي ديسمبر الماضي، نجحت دراسة في فرنسا ولبنان في تدريب ستة "كلاب كشف"، لالتقاط رائحة المرضى الذين أصيبوا

وفي غضون أسابيع، دربت الكلاب على تحديد عينات العرق بشكل صحيح من مرضى كورونا، الذين ظهرت عليهم أعراض.

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