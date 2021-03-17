تفاصيل إجابة عبيدات حول مستشفى السلط قبيل “انقطاع الأكسجين”

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جي بي سي نيوز :- ناقش مجلس النواب في جلسته الرقابية اليوم، سؤالا نيابيا كان قد وُجه إلى وزير الصحة حول مستشفى السلط الجديد، قبيل حادثة انقطاع الاكسجين.

وقال النائب عبد الحليم الحمود موجه السؤال النيابي، إن إجابة الوزير المقال الدكتور نذير عبيدات أتت متأخرة، ومضمونها مخالفا لما شهدناه بحادث مستشفى السلط “الأليم”.

وأكد النائب أن المستشفى لا يزال يعاني من نقص الكوادر الطبية للعمل بكامل طاقته وكفاءته.

وإجابة الوزير كانت قد أكدت أن مستشفى الحسين السلط الجديد يعمل بكامل طاقته، وأنه لا يوجد أي نقص بالأجهزة والمعدات الطبية تحول دون عمل المستشفى، وأن جميع الأجهزة حديثة ومتطورة.

وتضمنت الإجابة الإشارة إلى أنه تم تعيين كوادر طبية في المستشفى بكامل التخصصات، وأنه سيتم رفد المستشفى بأطباء من جامعة البلقاء التطبيقية وحسب ملحق الاتفاقية معهم، فضلا عن وجود تعيينات تتم من خلال شراء خدمات أصحاب الاختصاصات غير المتوفرة.