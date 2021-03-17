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دير الأنبا بيشوي يحيي الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث

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دير الأنبا بيشوي يحيي الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث دير الأنبا بيشوي يحيي الذكرى التاسعة لرحيل البابا شنودة الثالث

مصراوي Masrawy

10:00 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

احتفلت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم الأربعاء 17 مارس 2021 بالذكرى التاسعة لنياحة مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث البطريرك الـ 117 بالكنيسة القبطية، وذلك في دير القديس الأنبا بيشوي العامر بوادي النطرون.

وقد ترأس القداس الإلهي أصحاب النيافة الحبر الجليل الأنبا إرميا الأسقف العام رئيس المركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي والحبر الجليل الأنبا صليب أسقف ميت غمر وتوابعها والحبر الجليل الأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى بوادي النطرون، بحضور ومشاركة ورهبان أديرة وادي النطرون.

وقام نيافة الأنبا أغابيوس مساء أمس الثلاثاء بتطييب جسد مثلث الرحمات البابا شنودة الثالث بمزاره بدير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

يذكر أن البابا شنودة الثالث، رحل في 17 مارس عام 2012 عن عمر يناهر 89 عامًا خدم الكنيسة راهبًا بدير السريان، وُسيم أسقف للتعليم حال إنشائها، وكان سكرتيرًا للقديس البابا كيرلس السادس، وجلس على كرسي البطريركية في عام 1971 لأكثر من 40 عاما.

وأطلق محبوه عليه عدة ألقاب منها: معلم الأجيال، وبابا العرب، وحبيب الملايين.

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