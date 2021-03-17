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وكالة: المدفعية الإسرائيلية تقصف أحراج مزارع شبعا الداخلية بقذائف ثقيلة

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وكالة: المدفعية الإسرائيلية تقصف أحراج مزارع شبعا الداخلية بقذائف ثقيلة وكالة: المدفعية الإسرائيلية تقصف أحراج مزارع شبعا الداخلية بقذائف ثقيلة

جي بي سي نيوز :- أفادت الوكالة الوطنية للإعلام اللبناني، بأن المدفعية الإسرائيلية "قصفت الأحراج الداخلية لمزارع شبعا المحتلة بقذائف ثقيلة من عيار 155 ملم".

ولم تذكر الوكالة أسباب القصف، ما إذا كان تدريبا عسكريا أو لأهداف أخرى.

وكان قائد الجبهة الداخلية الإسرائيلية، الجنرال أوري غوردين، قد حذر من أن إسرائيل ستتعرض لهجمات بـ2000 صاروخ ومقذوف كل يوم خلال حرب مستقبلية مع "حزب الله" اللبناني.

وقال غوردين خلال مشاركته في مؤتمر بالقدس، إن ذلك سيشكل تحديا لقدرات إسرائيل الدفاعية العسكرية والمدنية، لكنه أضاف: "يجب أن يعرف الأعداء على الجبهات المختلفة أنه إذا لزم الأمر، سنشغل قوة عسكرية لم يسبق لها مثيل من قبل".

تعتقد إسرائيل أن "حزب الله" يمتلك اليوم ترسانة من حوالي 150 ألف صاروخ مقذوف، بعضها يتميز بالقدرة على ضرب أي مكان داخل الدولة العبرية.

المصدر: "جيروزاليم بوست"

جي بي سي نيوز

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