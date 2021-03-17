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"القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة لجهودها لحماية المعتمرين

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"القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة السعودية لجهودها لحماية المعتمرين "القنصل البريطاني" من جوار الكعبة: ممتن للقيادة لجهودها لحماية المعتمرين
عبر تغريدة شكر وإشادة ثبتها في حسابه بـ"تويتر":

أدى القنصل العام البريطاني في جدة، سيف أوشر، مناسك العمرة، مجددًا، وعبر عن شكره للجهات وللقيادة الرشيدة بالمملكة لما تقدمه من خدمات وتبذله من جهود لتسهيل أداء المناسك لضيوف الرحمن على الرغم من جائحة كورونا.

جاء ذلك في تغريدة شكر وإشادة نشرها "أوشر" عبر حسابه بـ"تويتر"، مساء أمس الثلاثاء، وهو يرتدي الإحرام في صحن المطاف.

وقال "أوشر" تعليقًا عليها: "كان رائعا أداء العمرة مرة أخرى بعد وقت طويل، أنا ممتن للغاية للسلطات على كل ما تبذله من جهود لحماية المعتمرين في مكة المكرمة والمدينة المنورة".

وعلق ناشطون على التغريدة بالتنويه والإشادة بالجهود التي قدمتها السعودية عبر مختلف قطاعاتها الحكومية؛ للحفاظ على صحة وسلامة قاصدي بيت الله الحرام، مؤكدين أن ما قامت به يتوافق مع مقاصد الإسلام الذي جاء بحفظ النفس البشرية وحمايتها.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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