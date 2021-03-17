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البابا تواضروس يستقبل عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية

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البابا تواضروس يستقبل عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية البابا تواضروس يستقبل عددًا من سفراء الدول العربية والأجنبية

مصراوي Masrawy

09:45 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- مينا غالي:

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير دولة الإمارات العربية المتحدة بالقاهرة الدكتور حمد سعيد الشامسي.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير سويسرا بمصر بول جارنييه H.E. Mr. Paul Garnier وبرفقته نائب رئيس البعثة الدبلوماسية فرانسيس بيكاند Dr. Francis Piccand.

واستقبل البابا تواضروس أيضًا بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير السنغال بالقاهرة إليي سايبي.

كما استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير أستراليا بمصر جلين مايلز H.E. Mr Glenn Miles.

واستقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، في المقر البابوي بالقاهرة، اليوم، السفير محمد مُحِق H.E Ambassador Mohammed Moheq، السفير فوق العادة والمفوض من جمهورية أفغانستان الإسلامية لدى جمهورية العربية، ودول شمال أفريقيا والسودان.

وقد استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني بالمقر البابوي بالقاهرة اليوم سفير ألمانيا الاتحادية بالقاهرة الدكتور سيريل نون H.E. Dr. Cyrill Nunn.

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