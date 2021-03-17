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التوعية وتوافر الأكسجين.. توجيهات جديدة من رئيس الوزراء تحسبًا لزيادة "إصابات كورونا"

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التوعية وتوافر الأكسجين.. توجيهات جديدة من رئيس الوزراء تحسبًا لزيادة "إصابات كورونا" التوعية وتوافر الأكسجين.. توجيهات جديدة من رئيس الوزراء تحسبًا لزيادة "إصابات كورونا"

مصراوي Masrawy

08:09 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- يوسف عفيفي:

شدد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التأكد من توافر كافة المستلزمات الطبية وكذلك إمدادات الأكسجين بجميع المستشفيات، مع استمرار تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية بشكل حاسم، وعدم التهاون حرصًا على سلامة وصحة المواطنين.

جاء ذلك خلال رئاسة مدبولي، اجتماع اللجنة الطبية، لمتابعة آخر المستجدات المتعلقة بفيروس كورونا، وموقف اللقاحات الخاصة به، ومتابعة توافر المستلزمات والأجهزة الطبية لمواجهة هذا الفيروس.

وأشار مدبولي، إلى أنه مع قرب حلول شهر رمضان المعظم، وانتشار بعض العادات المصرية المتعارف عليها، فإن ذلك قد يؤدي إلى تزايد أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا، وهو ما يستوجب منا جميعًا الحرص الزائد.

وتابع رئيس الوزراء: كما يتطلب العمل على زيادة توعية المواطنين بمخاطر ذلك، خاصة أننا قد عانينا كثيرًا خلال العام الماضي، وواجهنا عدة تحديات في هذا الشأن.

حضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، وأسامة هيكل، وزير الدولة للإعلام، والدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة والوقاية، واللواء بهاء الدين زيدان، رئيس الهيئة المصرية للشراء الموحد والإمداد والتموين الطبي وإدارة التكنولوجيا الطبية، والدكتور تامر عصام، رئيس هيئة الدواء المصرية، والدكتور محمد حساني، مساعد وزيرة الصحة.

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