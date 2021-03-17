أخبار عاجلة

"الأعلى للإعلام": تلقينا 213 شكوى في النصف الثاني من 2020 بينها 69 ضد برامج وإعلاميين -
​​​النقابة العامة تدين الاعتداء على طبيبة بيطرية في كفرالشيخ.. ومطالبات بتأمين أماكن العمل -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. مصراوي Masrawy

الحريري للرئيس اللبناني: مستعد لمقابلتك للمرة الـ17 لمناقشة تشكيل

Print
الحريري للرئيس اللبناني: مستعد لمقابلتك للمرة الـ17 لمناقشة تشكيل الحكومة الحريري للرئيس اللبناني: مستعد لمقابلتك للمرة الـ17 لمناقشة تشكيل

مصراوي Masrawy

09:44 م الأربعاء 17 مارس 2021

وكالات

أصدر مكتب رئيس الوزراء اللبناني المكلف، سعد الحريري، بيانًا مساء اليوم الأربعاء، ردًا على تصريحات الرئيس ميشال عون، التي اتهم خلالها الحريري بتقديم تشكيلة حكومية غير متوازنة وأنه سبب تأخر تشكيل اللبنانية.

وقال البيان إنه بعد أسابيع عدة على تقديم الحرير تشكيلة متكاملة لحكومة اختصاصيين غير حزبيين قادرة على تنفيذ الإصلاحات المطلوبة لوقف الانهيار والبدء في إعادة إعمار ما دمره انفجار مرفأ بيروت، ننتظر اتصالاً من الرئيس، لمناقشة التشكيلة المقترحة وإصدار مرسومًا بالحكومة الجديدة، زادت معاناة اللبنانيين خلال تلك الفترة.

وتابع البيان، أن الحريري تفاجأ مثل باقي اللبنانيين بتصريحات عون التي أدلى بها اليوم، ودعوته إليه للاتفاق على آلية ومعايير دستورية معتمدة.

وأوضح البيان، أن الحريري زار الرئيس نحو 16 مرة منذ تكليفه بتشكيل الحكومة.

وقال البيان إن الحريري يتشرف بزيارة الرئيس للمرة الـ17 فورًا إذا سمح جدول أعماله لمناقشته في التشكيلة الموجودة بين يديه منذ أسابيع عديدة، والوصول الفوري إلى إعلان تشكيل الحكومة.

وتابع أنه حال عجز الرئيس اللبناني عن توقيع مرسوم تشكيل الحكومة، فعليه مصارحة اللبنانيين بالسبب الحقيقي الذي يدفعه لمحاولة تعطيل إرادة المجلس النيابي الذي اختار الرئيس المكلف، والذي يمنعه منذ شهور طويلة عن إفساح مجال الخلاص أمام المواطنين.

واقترح البيان أن يختصر عون معاناة اللبنانيين، عبر إتاحة المجال أمام انتخابات رئاسية مبكرة.

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

الحكومة اليمنية ترحب بمبادرة السعودية لإنهاء الأزمة بالبلاد والتصدي للمشروع الإيراني

شبكة عيون الإخبارية