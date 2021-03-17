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إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بـ"زراعي أسيوط"

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إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بـ"زراعي أسيوط" إصابة 10 أشخاص في تصادم سيارتين بـ"زراعي أسيوط"

مصراوي Masrawy

09:55 م الأربعاء 17 مارس 2021

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 10 أشخاص، اليوم الأربعاء، في تصادم سيارة "ميني باص" وأخرى ملاكي على الطريق الزراعي أمام قرية مجريس بمركز صدفا في أسيوط.

تلقى مدير الأمن اللواء أسعد الذكير، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، بورود بلاغ من الأهالي بالحادث، ووجود مصابين.

أشارت التحريات إلى تصادم سيارة ملاكي مع سيارة "ميني باص"، ما أسفر عن إصابة "حمدان.أ.ح" 37 عامًا، و"مكرم.إ.ب" 40 عامًا، و"حسن.ا. ح" 27 عامًا، و"حسانين. ا. ح" 30 عامًا، و"إيمان. ا. ا" 15 عامًا.

كما أصيب "أيمن.ا. ا" 43 عامًا، و"طه.ا. خ" 8 أعوام، و"وليد.خ.خ" 39 عامًا، و"منى. م. ع" 32 عامًا، و"نسمه. م. خ" 5 أعوام.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى صدفا المركزي، وحُرر المحضر اللازم، تمهيدًا للعرض على النيابة العامة.

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