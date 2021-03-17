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وزارة العدل الليبية تشكل لجنة لبحث ملف المعتقلين في السجون غير الشرعية

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وزارة العدل الليبية تشكل لجنة لبحث ملف المعتقلين في السجون غير الشرعية وزارة العدل الليبية تشكل لجنة لبحث ملف المعتقلين في السجون غير الشرعية

مصراوي Masrawy

09:26 م الأربعاء 17 مارس 2021

ليبيا - (أ ش أ)

أعلنت وزيرة العدل في حكومة الوحدة الوطنية الليبية حليمة إبراهيم عبد الرحمان، أن الوزارة بصدد تشكيل لجنة بمشاركة دولية في غضون 15 يوماً لحث الجهات غير الخاضعة للدولة الليبية بالإفراج عن المعتقلين في سُجونها.

وحثت عبد الرحمان، في تصريح، أوردته بوابة أفريقيا ، كل الجهات غير المعترف بها من الدولة الليبية بالإفراج السريع، وغير المشروط للمواطنين الليبيين المسجونين بغير، وجه حق ودون وجود أي تهم أو أوامر قبض في حقهم.

وأكدت الوزيرة أنها لن تدخر جهدا للعمل بهذا الصدد، وأنه سيتم وضع عقوبات ومحاسبة مرتكبي جرائم الإخفاء والسجن، من قبل هؤلاء الأشخاص، وهي بصدد متابعة الملفات الموجودة في وزارة العدل، والعمل بخطة لنجاح عمل الوزارة في كل مناطق ومدن ليبيا وخارجها".

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