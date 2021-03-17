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محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد "الثوعي" وينقل تعازي القيادة

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استُشهد مدافعًا عن دينه ووطنه ومليكه في الحد الجنوبي

محافظ محايل يتقدم المصلين على الشهيد

تقدَّم علي بن إبراهيم الفلقي، محافظ محايل المكلف، المصلين في مقبرة الكابي ببني ثوعة التابعة لمحافظة محايل مساء اليوم الأربعاء، يرافقه مدير شرطة محايل العميد مبارك بن محمد القحطاني، وعدد من القيادات الأمنية، وبعض منسوبي القوات المسلحة والمشايخ والأهالي، على شهيد الواجب الجندي عبدالرحمن بن علي أحمد بدوي الثوعي، أحد منسوبي القوات المسلحة الذي لقي ربه وهو يذود عن الدين والوطن في الحد الجنوبي.

وتفصيلاً، نقل "الفلقي" تعازي القيادة الرشيدة لذوي الشهيد، وتعازي أمير منطقة عسير، سائلاً الله تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان. فيما أكد والد وإخوان وأقارب الشهيد أنهم فداء لتراب الوطن الغالي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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