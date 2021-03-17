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﻿ضربة موجعة للنصر قبل مواجهة الباطن

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﻿ضربة موجعة للنصر قبل مواجهة الباطن ﻿ضربة موجعة للنصر قبل مواجهة الباطن

﻿ضربة موجعة للنصر قبل مواجهة الباطن

أعلن نادي النصر اليوم الأربعاء غياب اللاعب خالد الغنام عن الملاعب لمدة أسبوعين نتيجة إصابته في العضلة الخلفية مما يعني غيابه عن مواجهة الباطن المقررة، السبت المقبل، ضمن منافسات الجولة 24 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
وأوضح النصر في بيان مقتضب نشره عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر" قال فيه :" أثبتت الفحوص الطبية التي أجريت لنجم النصر الكابتن خالد الغنام وجود تمدد في العضلة الخلفية يحتاج معه إلى الراحة والعلاج لمدة أسبوعين.
وأضاف البيان "جاءت الفحوص الطبية بإشراف شريك النادي الطبي فزيو تريو.. أمنياتنا له بالشفاء العاجل".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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