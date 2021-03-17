المؤبد لعاطل قتل "حماه" وأصاب شقيق زوجته بسبب الخلافات في قليوب

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مصراوي Masrawy

القليوبية - أسامة علاء الدين:

قضت محكمة جنايات شبرا، اليوم الأربعاء، بالسجن المؤبد لعاطل لاتهامه بقتل والد زوجته "حماه"، وإصابة شقيقها في مشاجرة عائلية بقليوب.

بدأت الواقعة بمشاجرة نشبت بين المتهم ويدعى "ك.م. ا" 45 سنة، بدون عمل، وزوجته "ف.ت.ج" 38 سنة، ربة منزل، لخلافات عائلية على مصروف المنزل، نتيجة عمل الزوج باليومية وانقطاعه عن العمل منذ فترة، الأمر الذى تسبب في مشادة كلامية بين المتهم وزوجته التي اعتادت معايرته بعدم عمله، تطورت لمشاجرة قام خلالها الزوج بصفعها على وجهها وانهال عليها بالضرب، فاستغاثت بالجيران الذين تدخلوا لمحاولة الفض بينهما إلا أن الزوج قام بطردهم.

وأضافت التحريات أن أحد الجيران اتصل هاتفيًا بعائلة الزوجة فحضر على الفور والدها، 65 سنة، موظف بالمعاش، ونجله، 33 سنة، عامل بورشة خراطة، ليحاولا الدخول إلى البيت إلا أن الزوج منعهما، فقام شقيق الزوجة باقتحام الشقة وكسر الباب، لمحاولة تخليص شقيقته من تعدى زوجها عليها بالضرب، وما إن دخلا المنزل فوجئا بالزوج ممسكا بـ"سكين" مهددًا بذبح الزوجة أمامهما إذا لم يغادرا المنزل.

وأشارت التحريات إلى أن والد وشقيق الزوجة أوهما المتهم بالمغادرة وما إن التفت المتهم لزوجته باغته شقيقها بركلة في يديه محاولا تخليص شقيقته إلا أن المتهم تفادى الركلة وسدد طعنة لشقيق زوجته، ثم توجه إلى والده وانهال عليه طعنًا في الصدر والبطن وفر هاربًا، تاركًا خلفه جثة ومصاب وزوجة أصابها الذعر على والدها وشقيقها.

الإسعاف نقلت جثة المجني عليه والمصاب إلى المستشفى، واستمعت النيابة لأقوال المصاب، وأمرت بضبط وإحضار المتهم الذي ألقي القبض عليه واعترف بتفاصيل الواقعة أمام النيابة التي أمرت بإحالته لمحكمة الجنايات وقضت بحكمها.