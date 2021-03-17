وصول أولى رحلات طيران ناس إلى مدينة العلا التاريخية

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على متن طائرة "عام الخط العربي"

دشن طيران "ناس"، الناقل الجوي السعودي‎ ‎والطيران الاقتصادي الرائد في منطقة الشرق الأوسط، أولى رحلاته إلى مدينة العلا التاريخية برحلة مباشرة من مدينة الرياض اليوم الأربعاء، وذلك عبر طائراته من نوع A320neo، الأحدث في فئتها التي انضمت مؤخرًا إلى أسطول "طيرن ناس"، التي تحمل شعار "عام الخط العربي" ضمن شراكة طيران ناس لمبادرة وزارة الثقافة في هذا الإطار.

وكان في استقبال الطائرة عند وصولها إلى مطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا وفد ممثل عن الهيئة الملكية بالعلا، وعدد من منسوبي الشركة.

وتعليقًا على تدشين الرحلة الأولى إلى مدينة العلا، أعرب الرئيس التنفيذي لطيران "ناس"، الأستاذ بندر المهنا، عن شكره لكل من هيئة الطيران المدني السعودي، والهيئة الملكية بالعلا، على جهودهما وتعاونهما مع طيران ناس لتحقيق هدف مشترك، يتمثل في تعزيز حضور مدينة العلا التاريخية على خريطة السياحة الداخلية والعالمية.

وأكد مهنا "حرص طيران ناس على تقديم أفضل خدمة للمسافرين الراغبين بزيارة هذه المدينة التاريخية الفريدة، وذلك في إطار الاستراتيجية العامة للشركة الهادفة إلى الارتقاء بتجربة السفر في السعودية، سواء من ناحية الخدمات أو الأسعار، وبما يسهم في تحويل السعودية إلى وجهة سياحية عالمية تماشيًا مع رؤية السعودية 2030".

وبدوره، قال فيليب جونز، رئيس التسويق وإدارة الوجهات السياحية في الهيئة الملكية بالعلا: "نرحب بطيران ناس في مدينة العلا، ونتطلع إلى قيام طيران ناس بتسيير رحلات داخلية إضافية من مدن أخرى في السعودية".

وأضاف: "الواقع أن مدينة العلا هي وجهة متميزة على مستوى العالم. ونحن نحث سكان السعودية على اختبار وعيش ثقافتهم وإرثهم الحضاري والتاريخي من خلال هذه الوجهة الفريدة".

وتابع: "ومع القرار بإعادة تسمية مطار العلا الدولي بمطار الأمير عبدالمجيد بن عبدالعزيز في العلا، وانضمامه إلى قائمة المطارات الدولية في السعودية، نتحضر للانفتاح على السياحة الدولية؛ وبالتالي ترسيخ مكانة العلا كوجهة عالمية مدرجة على لائحة اليونيسكو للتراث العالمي، مع لمسة سياحية عصرية، ومواكبة للمستقبل. كما نعمل على ربط ثقافة الماضي بإمكانات المستقبل من أجل تقديم وجهة سياحية راقية للعالم".

وتشكل مدينة العلا أحدث إضافة إلى شبكة طيران ناس الداخلية، الذي سيقوم بتسيير رحلتَين أسبوعيًّا (الأربعاء والسبت) بين الرياض والعلا.

ويمكن للمسافرين على متن طيران ناس حجز رحلاتهم بين الرياض والعلا عبر جميع قنوات ‏الحجز لطيران ناس، وذلك عبر الموقع الإلكتروني، وتطبيق طيران ناس للهواتف ‏الذكية، ومركز الاتصال 920001234، أو من خلال وكلاء السفر.