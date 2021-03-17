تسجيل 69 وفاة و 8910 اصابة بفيروس كورونا في الاردن

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جي بي سي نيوز :- سُجِّلت (8910) حالات إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (495,380) حالة.

• سُجّلت (69) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5497) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (20.12%)، مقارنة مع (19.36%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (44,284) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,267,567) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5335) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (406,654) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (83,229) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (490) حالة، فيما غادرت (286) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2981) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2283) بنسبة إشغال (43%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (648) بنسبة إشغال (51%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (365) بنسبة إشغال (31%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (4842) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1158) في محافظة إربد، منها (32) في الرمثا.

- (678) في محافظة الزرقاء.

- (564) في محافظة البلقاء.

- (345) في محافظة الكرك.

- (290) في محافظة العقبة.

- (236) في محافظة المفرق.

- (209) في محافظة مأدبا.

- (185) في محافظة معان، منها (15) في البترا.

- (165) في محافظة جرش.

- (122) في محافظة عجلون.

- (116) في محافظة الطفيلة.