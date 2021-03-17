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الاردن يسجل اعلى اصابات يومية .. 9417 اصابة جديدة بفيروس كورونا

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الاردن يسجل اعلى اصابات يومية .. 9417 اصابة جديدة بفيروس كورونا الاردن يسجل اعلى اصابات يومية .. 9417 اصابة جديدة بفيروس كورونا

جي بي سي نيوز :-  سُجِّلت (9417) حالة إصابة، ليرتفع إجمالي عدد الإصابات إلى (486,470) حالة.

• سُجّلت (82) حالة وفاة، (رحمهم الله جميعاً) ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى (5428) حالة.

• بلغت نسبة الفحوصات الإيجابيّة قرابة (19.36%)، مقارنة مع (18.79%) يوم أمس.

• تمّ إجراء (48,638) فحصاً مخبريّاً، ليصبح إجمالي عدد الفحوصات (5,223,283) فحصاً.

• بلغ عدد حالات الشفاء في العزل المنزلي والمستشفيات لهذا اليوم (5124) حالة، ليصل إجمالي حالات الشفاء إلى (401,319) حالة.

• يبلغ عدد الحالات النشطة حاليّاً (79,723) حالة.

• يبلغ عدد الحالات التي أُدخِلت اليوم إلى المستشفيات (491) حالة، فيما غادرت (328) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد الحالات المؤكّدة التي تتلقى العلاج في المستشفيات (2844) حالة.

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العزل المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (2215) بنسبة إشغال (42%).

• يبلغ إجمالي عدد أسرّة العناية الحثيثة المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (638) بنسبة إشغال (51%).

• يبلغ إجمالي عدد أجهزة التنفّس الاصطناعي المستخدمة في المستشفيات للحالات المؤكّدة والمشتبهة ليوم أمس (337) بنسبة إشغال (30%).

• توزّعت حالات الإصابة لهذا اليوم على النحو الآتي:

- (4787) في محافظة العاصمة عمّان.

- (1078) في محافظة إربد، منها (58) في الرمثا.

- (871) في محافظة الزرقاء.

- (766) في محافظة البلقاء.

- (368) في محافظة العقبة.

- (363) في محافظة مأدبا.

- (340) في محافظة الكرك.

- (303) في محافظة المفرق.

- (198) في محافظة الطفيلة.

- (181) في محافظة عجلون.

- (87) في محافظة معان، منها (17) في البترا.

- (75) في محافظة جرش.

جي بي سي نيوز

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