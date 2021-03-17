أخبار عاجلة

ألمانيا تدرس إغلاقا كاملا للمتاجر عدة أيام في أبريل -
المغرب: القبض على شبكة إجرامية تنشط في مجال الهجرة غير المشروعة والاتجار بالبشر -
الرئيس الأرجنتيني يتحدث مع رئيس البنك الدولي غدا -
الدولار يتعثر أمام سلة من العملات مع تراجع عوائد سندات الخزانة الأمريكية -
سفير السعودية في بلجيكا: مبادرة المملكة تضع الحوثي على المحك لإظهار الجدية وصدق النية -
​​في 9 نقاط.. تفاصيل استراتيجية "الأعلى للإعلام" لدعم رؤية التنمية المستدامة 2030 -
​​"نقل البرلمان" تعلن تشكيل لجنة برئاسة لمتابعة تحسين شبكة الطرق بدمياط -
ضغوط مجتمعية على الحكومة البرازيلية مع تسجيل أكثر من 12 مليون إصابة بكورونا -
اليوم.. محاكمة المتهمين بقضية "خلية شقة الهرم" -
زعيم كوريا الشمالية يسعى إلى تعميق العلاقات مع الصين "ضد القوات المعادية" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. حوادث و محاكم
  4. مصراوي Masrawy

ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001

Print
ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001 ترجمة محكمة استئناف القاهرة تحصل على شهادة الأيزو 9001

مصراوي Masrawy

03:21 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- طارق سمير:

تسلم المستشار عبده عطية الأودن رئيس محكمة استئناف القاهرة، عضو مجلس القضاء الأعلى، شهادة الأيزو 9001 الخاصة بقسم الترجمة بالمحكمة، وهي أول جهة قضائية تحصل على شهادة الأيزو وأن الشهادة نتيجة لتنوع لغات الترجمة وحسن الأداء .

صرح المستشار سامح عثمان عضو المكتب الفني والمشرف على قسم الترجمة، أن القسم تم إنشاؤه في 16 إبريل 2020 وبه 4 لغات هي الإنجليزية والإسبانية والفرنسية والصينية، وأن الشهادة التي يحصل عليها المترددين يتم تصديقها بخاتم الترجمة وتوقيعها من رئيس المحكمة ثم خاتم شعار الجمهورية ثم تصديقها من وزارة الخارجية.

أوضح المستشار عثمان، أن مكتب الترجمة وقع عدة بروتوكولات تعاون مع عدد من السفارات وأنه يتم حاليا الإعداد لتفعيل خدمة الأونلاين في إطار توجهات الدولة نحو التحول الرقمي.

قال مهندس سيد عبد الحفيظ رئيس مجلس إدارة شركة كيو سي اس ميدل ايست (Qes Middel east)، أن شهادة المطابقة لنظم إدارة الجودة طبقا لمتطلبات نظام الأيزو 9001 لعام 2015 وأن الشركة المانحة تلك الشهادة احدى جهات مطابقة المواصفات القياسية العالمية بمختلف اصداراتها ومجالاتها، وان الشهادة معتمدة دوليا من خلال المنتدى العالمي للاعتماد (IAF) وكذلك محليا من خلال المجلس الوطني للاعتماد (EGAC) .

حضر اللقاء المستشارون حسام الطماوي ودكتور طارق أبو زيد، ودكتور محمود عبد الفتاح اعضاء المكتب الفني بالمحكمة .

كورونا.. لحظة بلحظة

كورونا فى

كورونا فى العالم

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

مصرع عامل أثناء إصلاح أسانسير بسوهاج

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

​"مصر للطيران" توقع بروتوكول تعاون لرعاية الاتحاد المصري الخماسي الحديث

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

هالة زايد: "الصحة العالمية" تمد مصر بمعايير العواصم الصحية لتطبيقها بالعاصمة الإدارية

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

كامل الوزير: 24 شهرًا ويكون لدينا أول قطار سريع في مصر (فيديو)

شبكة عيون الإخبارية