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كونفرانس.. تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو"

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بالفيديو كونفرانس.. تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو" كونفرانس.. تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو"

مصراوي Masrawy

03:12 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمود سعيد:

قرر قاضي المعارضات، اليوم الأربعاء، تجديد حبس المتهم بخدش حياء "فتاة المترو" 15 يومًا على ذمة التحقيقات عن طريق الفيديوكونفرانس.

كانت النيابة العامة قد استمعت إلى فتاة شهدت برؤيتها يوم الثالث عشر من شهر مارس الجاري حال استقلالها مترو الأنفاق إتيانَ المتهم فعلًا فاضحًا علنًا، فصورته بهاتفها وغادرت عربة القطار، وقدمت المقطع المصور إلى النيابة العامة، فتبينت من مشاهدته الفعل الفاضح الذي أتاه المتهم، فطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة وصولًا لتحديد مرتكبها، وقد أسفرت عن تحديد هويته، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بضبطه وإحضاره.

وباستجوابه أَنكر ما أُسند إليه من اتهام مُدعيًا إصابته باضطرابات نفسية، وتبينه عقب استيقاظه من النعاس بالقطار عدم إحكام غلق ملابسه السفلية، فأحكم غلقها دون الالتفات إلى الفتاة المُبلِّغة.

وإزاء رجحان سلامة قوى المتهم العقلية خلال إجراءات التحقيق وفي إطار استكمالها أمرت "النيابة العامة" بحبسه احتياطيًّا أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها

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