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تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ 13 إبريل

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تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ 13 إبريل تأجيل محاكمة متهم بقضية "أحداث المطرية" لـ 13 إبريل

مصراوي Masrawy

01:12 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- صابر المحلاوي:

قررت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة محاكمة متهم في قضية "أحداث عنف المطرية"، لجلسة 13 إبريل، لسماع أقوال الباحث الاجتماعي.

عقدت الجلسة برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان.

كانت نيابة شرق القاهرة الكلية، قررت إحالة المتهم وآخرين للمحاكمة الجنائية، لأنهم في 25 يناير من عام 2015، وآخرين مجهولين كونوا عصابة هاجمت السكان بميدان المطرية، وبيتوا النية على إزهاق روح كل من يختلف مع انتماءاتهم السياسية.

ووجه لهم اتهامات القتل العمد والشروع فيه وحيازة أسلحة نارية، والتجمهر وارتكاب أعمال عنف بمنطقة المطرية، في 25 يناير 2015.

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