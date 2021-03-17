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أبرزها 9 طن "كبدة مجمدة فاسدة".. شرطة تضبط 1262 قضية متنوعة

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أبرزها 9 طن "كبدة مجمدة فاسدة".. شرطة التموين تضبط 1262 قضية متنوعة أبرزها 9 طن "كبدة مجمدة فاسدة".. شرطة تضبط 1262 قضية متنوعة

مصراوي Masrawy

12:40 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

واصلت الإدارة العامة لشرطة والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم الغش التجاري.

أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1262 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة.. جاء أبرزها ضبط (6٫9 طن "كبدة مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية)، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (مالك ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة الجيزة.

ضبط (3٫85 طن "لحوم – كبدة مجمدة" يشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي لوجود تغير في خواصها الطبيعية وتشكل خطراً على الصحة العامة طبقاً لتقرير اللجنة المرافقة للمأمورية).. تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.. بحوزة (المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية) بمحافظة القليوبية، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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