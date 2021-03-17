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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

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ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة ضبط 6 آلاف مخالفة مرورية متنوعة بالمحافظات.. أبرزها تجاوز السرعة

مصراوي Masrawy

12:24 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية اليومية بكافة الطرق والمحاور بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفة؛ لتحقيق الانضباط وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين.

وأسفرت جهود الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 6120 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها

2026 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، و277مخالفة السير بدون تراخيص، و37 مخالفة موقف عشوائي، و 82 مخالفات شروط التراخيص.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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