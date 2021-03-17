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الأمن العام: ضبط 200 قطعة سلاح ناري و231 قضية مخدرات

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الأمن العام: ضبط 200 قطعة سلاح ناري و231 قضية مخدرات الأمن العام: ضبط 200 قطعة سلاح ناري و231 قضية مخدرات

مصراوي Masrawy

12:23 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

ضبط قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، 200 قطعة سلاح ناري من بينهم 2 رشاش جرينوف و231 قضية مخدرات وتنفيذ 80484 حكم قضائي متنوع على مستوى الجمهورية.

كما ضبط تشكيل عصابي، ضم 3 متهمين، ارتكبوا 23 حادث متنوع، و288 دراجة نارية مخالفة، و11259 مخالفة مرورية متنوعة، وفحص 73 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 10 منهم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

جاء ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

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