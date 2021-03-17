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ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

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ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج ضبط مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج

مصراوي Masrawy

12:21 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

ألقت مباحث الأموال العامة، القبض على مدير شركة استولى على أموال المواطنين بزعم توفير فرص عمل بالخارج البلاد في الجيزة .

كانت مباحث الأموال العامة، تلقت بلاغا من 7 أشخاص بتعرضهم لواقعة نصب واحتيال من قبل مسئولي شركة لإلحاق العمالة بالخارج، والاستيلاء من كل منهم على مبالغ مالية مختلفة بزعم تسفيرهم للعمل بإحدى الدول دون الوفاء بذلك.

كانت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير صحة الواقعة، أفادت بقيام مدير شركة لإلحاق العمالة بالخارج كائنة بدائرة قسم شرطة الأهرام بالجيزة، له معلومات جنائية بممارسة نشاطاً احتياليا في الاستيلاء على أموال المواطنين راغبي السفر للخارج بزعم توافر فرص عمل لهم بإحدى الدول بمهن مختلفة ومرتبات مجزية، وقام بالاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بزعم توفير فرص عمـل لهم دون الوفاء بذلك، متخذاَ من مقر شركته المشار إليها وكراً لممارسة نشاطه الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة أمكن ضبطه بمقر شركته المشار إليها، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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