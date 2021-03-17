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الداخلية: إحباط ترويج 120 طربة حشيش في الشرقية

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الداخلية: إحباط ترويج 120 طربة حشيش في الشرقية الداخلية: إحباط ترويج 120 طربة حشيش في الشرقية

مصراوي Masrawy

12:13 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

احبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، محاولة ترويج 120 طربة لمخدر الحشيش في الشرقية.

كانت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالاشتراك مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) ومديرية أمن الشرقية) قيام (شخصين، لأحدهما معلومات جنائية) بالإتجار بمخدر الحشيش وترويجه على عملائهما متخذان من دائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما سيارة بدائرة القسم وبحوزتهما ( 120 طربة لمخدر الحشيش – مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) .

وبمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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