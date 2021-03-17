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سقوط 13 عنصر إجرامي بحوزتهم 100 طربة حشيش وهيروين وافيون في المحافظات

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سقوط 13 عنصر إجرامي بحوزتهم 100 طربة حشيش وهيروين وافيون في المحافظات سقوط 13 عنصر إجرامي بحوزتهم 100 طربة حشيش وهيروين وافيون في المحافظات

مصراوي Masrawy

12:11 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة بالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني - الأمن العام)، ومختلف مديريات الأمن - جهودها لمكافحة جرائم الإتجار في المواد المخدرة لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عملية ترويجها.

وتمكنت عقب تقنين الإجراءات بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط 40 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- هاتف محمول بحوزة شخصين، لهما معلومات جنائية.

وفي مديرية أمن الإسماعيلية، ضبط 10 طربة من مخدر الحشيش – كومية من مخدر الهيدرو–3 هواتف محمول - مبلغ مالي بحوزة 3 أشخاص "لإثنين منهم معلومات جنائية".

وضبط 20 طربة من مخدر الحشيش - مبلغ مالي- هاتف محمول – سلاح أبيض بحوزة أحد الأشخاص، في مديرية أمن مطروح.

وفي مديرية أمن السويس، ضبط (كمية من مخدر الحشيش - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين).

كما تم ضبط (كمية من مخدري الحشيش والهيروين - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (شخصين)، في مديرية أمن البحيرة.

وفى مديرية أمن قنا: ضبط (كمية من مخدر الأفيون - مبلغ مالي- 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية).

وفي مديرية أمن القليوبية: ضبط (كمية من مخدري الهيروين والبانجو - هاتف محمول - مبلغ مالي) بحوزة (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية").

وضبط عدد من الأقراص المخدرة– مبلغ مالي– هاتف محمول بحوزة أحد الأشخاص، بمنطقة السحر والجمال بنطاق مديريتي أمن الشرقية الإسماعيلية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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