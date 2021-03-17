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ضبط سائق بحوزته توكيل مزور في بورسعيد

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ضبط سائق بحوزته توكيل مزور في بورسعيد ضبط سائق بحوزته توكيل مزور في بورسعيد

مصراوي Masrawy

12:02 م الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- سامح غيث:

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة، من ضبط سائق لقيامة باصطناع التوكيل المزور باستخدام أحد البرامج وطباعته وتقديمه لمكتب توثيق بورسعيد حتى يتمكن من الحصول على حصه استيرادية دون باقي الورثة .

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بمنطقة القناة وسيناء قيام أحد الأشخاص (سائق، مقيم بمحافظة بورسعيد) بالتقدم لمسئولي مكتب السجل التجاري ببورسعيد بتوكيل عام منسوب لمكتب توثيق بورسعيد يفيد – على خلاف الحقيقة – قيام (جد المتهم، متوفى) بتوكيل (المذكور) بالتعامل أمام الجهات الحكومية والسجل التجاري للحصول بموجبه على حصة استيرادية دون باقي الورثة.

وبالاستعلام من مكتب توثيق بورسعيد عن التوكيل المشار اليه أفاد بأنه مزور بالكامل .

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن بورسعيد تم ضبطه، وبمواجهته أقر بارتقابه الواقعة.

وأضاف بأنه قام باصطناع التوكيل المزور باستخدام أحد البرامج وطباعته وتقديمه لمكتب توثيق بورسعيد حتى يتمكن بموجبه من الحصول على حصه استيرادية دون باقي الورثة .

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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