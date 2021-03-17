الأحوال المدنية تنظم قوافل لاستخراج بطاقات الرقم القومي لعدد من المواطنين

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بمواصلة استقبال عدد من الحالات الإنسانية، بمقر ديوان القطاع وتقديم المساعدة لهم في استخراج وتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهم .

كما واصل القطاع إيفاد مأموريات لاستخراج وتجديد بطاقات الرقم القومي التي تستهدف القرى الأولى بالرعاية بمختلف المحافظات، حيث تم توجيه مأمورية استهدفت عدد من القرى بنطاق محافظة المنوفية وذلك انطلاقا من مسئولية الوزارة المجتمعية وركائز المنظومة الأمنية المعاصرة في توفير كافة الإمكانيات للتيسير على المواطنين.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية وجاء ذلك في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة البلاغات ذات الطابع الإنساني.