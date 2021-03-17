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أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 241 حكمًا قضائيًا

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أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 241 حكمًا قضائيًا أمن المنافذ: ضبط 9 قضايا تهريب.. وتنفيذ 241 حكمًا قضائيًا

مصراوي Masrawy

11:43 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- محمد الصاوي وعلاء عمران:

شنت الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، حملات لضبط جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وأسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، في مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية، عن ضبط 9 قضايا أبرزها (بضائع أجنبية الصنع).

وفي مجال الأمن العام، تم ضبط 36 قضية أبرزها (مزاولة مهنة بدون تصريح، دخول دائرة جمركية بدون تصريح) و1548 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 241 حكم قضائي متنوع.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارٍ مواصلة الحملات الأمنية المكبرة على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

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