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الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

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الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج الأمن ينجح في إنهاء خصومة ثأرية بين عائلتين بسوهاج

مصراوي Masrawy

11:37 ص الأربعاء 17 مارس 2021

كتب- علاء عمران:

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج، برئاسة اللواء عبد الحميد أبو موسى مدير المباحث، في عقد جلسة صلح بين أطراف عائلتين بدائرة مركز شرطة دار السلام، بالتنسيق مع "أعضاء لجنة المصالحات وبحضور عدد من القيادات الشعبية والتنفيذية وكبار رؤوس العائلات".

وتم التوفيق والصلح بين أطراف العائلات، وأقروا جميعاً بالصلح النهائي وتعهد كل منهم بعدم التعرض للآخر.

جاء ذلك في إطار استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى مكافحة الجريمة بشتى صورها من خلال تجفيف منابع الخصومات الثأرية.

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