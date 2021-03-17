ضبط مبرمج كمبيوتر لتزوير العملات الوطنية وشهادات الميلاد والجوازات السفر بالدقهلية

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مصراوي Masrawy

كتب- علاء عمران:

ألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، القبض على مبرمج كمبيوتر لتزوير العملات الوطنية وشهادات الميلاد، والجوازات السفر في الدقهلية .

كانت معلومات وتحريات مباحث قسم مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن الدقهلية، أفادت بقيام مبرمج كمبيوتر "يحمل جنسية إحدى الدول العربية" - مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنصورة "له معلومات جنائية"؛ بتقليد العملات الوطنية وتزوير شهادات الميلاد وجوازات السفر ورخص السيارات والقيادة وكذا الأوراق والمستندات الحكومية، متخذاً من مسكنه وكراً لإعداد تلك المستندات مستعيناً في ذلك بالعديد من الأجهزة الإلكترونية الحديثة والطابعات والأدوات المختلفة.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبتفتيش مسكنه تم ضبط (عدد كبير من الأجهزة والأدوات والمعدات والخامات التي يتم استخدامها في ممارسة نشاطه الإجرامي – مبالغ مالية فئات مختلفة- كمية كبيرة من المستندات والأوراق المزورة والمقلدة – كمية من الشهادات وقسائم الزواج والطلاق ورخص القيادة والتوكيلات).

بمواجهته اعترف بحيازته للأدوات المستخدمة والمستندات والعملات الورقية المقلدة وقيامه بتزويرها بغرض تحقيق أرباح مادية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجاري العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.