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طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل عن الحادثة الاليمة

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طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل عن الحادثة الاليمة طبيبة في مستشفى السلط تكشف تفاصيل عن الحادثة الاليمة

جي بي سي نيوز :- تحدثت طبيبة في مستشفى الحسين السلط الجديد في مدينة السلط الذي شهد انقطاعا في الأكسجين أدى لوفاة مرضى يوم السبت، عن نقص وقصور "شديد" في الكوادر الطبية المسؤولة عن رعاية المرضى في المستشفى بما فيهم المصابين بفيروس كورونا المستجد.

مرح الحياري طبيبة الباطني المقيمة في المستشفى : إنها كانت مسؤولة وطبيب مختص بالأسرة عن 50 مريضا حالتهم بين المتوسطة والأخيرة في قسم العناية الحثيثة في المستشفى يوم الخميس الماضي، مشيرة إلى أن "مشكلة نقص الكوادر الطبية موجودة منذ افتتاح المستشفى وهناك نقص شديد في أطباء ومقيمي اختصاص الباطني".

"دبروا حالكم"

وعند إبلاغ الإدارة بالمشاكل والنقص لدى الكوادر الطبية كان الرد "دبروا حالكم"، وفق الطبيبة الحياري، ووصفت الضغط الذي تعرض له الأطباء والممرضين في المستشفى بأنه " استنزاف للطاقات البشرية" ، وفق المملكة .

ووصفت مناوبتها خلال يوم الخميس الماضي، بأنه "يوم صعب"، وقالت "لم أجلس ولو لدقيقة".

"شهد اليوم الخميس عددا هائلاً من إدخالات المرضى في جميع الأقسام وكنت مسؤولة عن قسم العناية الحثيثة بأكمله وكنت مسؤولة وطبيب أسرة آخر عن نحو 50 مريض ... ونحاول العمل بين الردهات والعمل على عمليات الإنعاش والإدخال"، وفق الحيارى.

وقالت الطبيبة "طالبنا الوزارة بسد النقص، وأبلغتنا الوزارة بوجود العدد الكافي من المقيمين وسحبت الوزارة مقيمين من المستشفى".

وواجهت الحياري الكثير من المشاكل خلال فترة كورونا، وتحدثت عن "نقص معدات لأجهزة الأكسجين وافتقار لأدوية مهمة".

وافتتح قسم كورونا بسعة 25 سرير مسؤول عنه ممرضين اثنين فقط، ولا يوجد كادر طبي يمارس المهمة فيه مع وجود نقص معدات، ويوم افتتاح القسم أُدخل 18 سريرا وبدون إبلاغ قسم التخدير.

جي بي سي نيوز

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