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"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"

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"الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض" "الوكالة الذرية" تفضح انتهاكات إيران: هذا ما تفعله من أنشطة نووية "تحت الأرض"
أكدت أنها بدأت تخصيب اليورانيوم بمنشأة نطنز باستخدام نوع ثانٍ من "الطرد المركزي"

في خضم الحديث عن إحياء الاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015، كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية عن أنشطة إيرانية نووية "تحت الأرض".

وتفصيلاً، قالت الوكالة في تقرير حصلت "رويترز" على نسخة منه، إن إيران بدأت تخصيب اليورانيوم في منشأة نطنز تحت الأرض باستخدام نوع ثانٍ من أجهزة الطرد المركزي المتطورة "آي آر 4"، في انتهاك جديد لاتفاق طهران مع القوى الكبرى.

وبدأت إيران العام الماضي نقل 3 مجموعات من نماذج متطورة مختلفة من محطة فوق الأرض في نطنز، إلى أخرى تحت الأرض لتخصيب الوقود، وفق سكاي نيوز عربية.

وتخصب طهران اليورانيوم بالفعل تحت الأرض، باستخدام أجهزة طرد مركزي من طراز "آي آر 2 إم"، ولا يسمح الاتفاق لها بالتخصيب هناك إلا باستخدام الجيل الأول من أجهزة "آي آر 1".

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تقرير للدول الأعضاء يوم الاثنين: "في 15 مارس 2021، تحققت الوكالة من أن إيران بدأت ضخ سادس فلوريد اليورانيوم في سلسلة من 174 جهاز طرد مركزي (آي آر 4) ركبتها بالفعل في محطة تخصيب الوقود".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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