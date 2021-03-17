ما العمر المناسب لتلقي لقاحي "فايزر" و"أسترازينيكا"؟.. هنا إجابة "الصحة"

ما العمر المناسب لتلقي لقاحات كورونا؟.. كان ذلك فحوى أحد الاستفسارات التي تلقاها حساب (الصحة_937) المختص في تقديم المشورة الصحية والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين الصحية عبر "تويتر".
وأجاب حساب (الصحة_937) عن استفسارات بعض المتابعين بشأن العمر المناسب لتلقي لقاحي فايزر وأسترازينيكا اللذين وفرتهما الدولة للمواطنين والمقيمين مجانًا، قائلاً: "يتم تلقي لقاح (فايزر – بيونتيك) من عمر ١٦ سنة وأكبر، ولقاح (أسترازينيكا – أكسفورد) من عمر ١٨ سنة وأكبر".
وحثت وزارة الصحة الجميع بسرعة التسجيل للحصول على اللقاح والتسجيل من خلال تطبيق صحتي؛ حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، وحمايةً لهم بإذن الله من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، مؤكدةً أن اللقاحات المعتمدة في المملكة فعَّالة وآمنة، لافتةً إلى أن مراكز لقاحات فيروس كورونا في مختلف مناطق المملكة تشهد إقبالاً كبيرًا من المواطنين والمقيمين للحصول على لقاح كورونا.