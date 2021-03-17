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إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس

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إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس
إجمالي المصابين في المملكة المتحدة بلغ 4.268.821 والوفيات 125.690 شخصًا

إصابات كورونا خلال 24 ساعة: 29.975 في فرنسا و5294 ببريطانيا و549 بتونس

سجَّلت بريطانيا 5294 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و110 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.

وتفصيلاً، أشارت وزارة الصحة البريطانية في بيان لها أمس الثلاثاء إلى أن العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس بلغ 4.268.821 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات 125.690 وفاة.

وبلغت الإصابات الجديدة بفرنسا 29.975 إصابة و320 حالة وفاة إضافية خلال الساعات الـ24 الماضية. وأفادت الوكالة الوطنية للصحة الفرنسية في بيان لها بأن العدد الإجمالي للإصابات بلغ 4.108.108 إصابات، فيما بلغ مجموع الوفيات 91.196 وفاة منذ تفشي الجائحة في فرنسا.

وسجلت تونس 549 إصابة جديدة و25 حالة وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية. وأوضحت وزارة الصحة التونسية أن إجمالي حالات الإصابة بالفيروس بلغ 242673 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 8429 وفاة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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