4 لاعبين جدد في قائمة الأخضر استعدادًا لمواجهة الكويت الودية وفلسطين بالتصفيات الآسيوية

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شهدت قائمة الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي وجود 4 أسماء جديدة في قائمة المنتخب للمرة الأولى، وذلك استعدادًا لمواجهة الكويت وديًا وفلسطين في التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

واختار المدرب الفرنسي الذي يسير نحو إكمال عامه الثاني مع "الأخضر" زيد البواردي حارس فريق الشباب للمرة الأولى في مسيرة الأخير ليكون ضمن 4 حراس تم اختيارهم للمعسكر الذي سيُقام في العاصمة الرياض.

واستطاع البواردي خطف الخانة الأساسية في فريقه بعد بداية الموسم، إذ لعب 15 مباراة في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، خرج بشباك نظيفة في 4 منها.

وأسهم بروز مدافع النصر عبدالإله العمري أخيرًا مع فريقه بانضمامه إلى القائمة الدولية انتظارًا لخوض مباراته الأولى، علمًا بأنه كان في 2019 ضمن القائمة التي اختارها المدرب الأرجنتيني خوان أنطونيو بيتزي للمشاركة في كأس آسيا 2019 بالإمارات، دون أن يلعب أي مباراة.

واستدعى هيرفي علي الأسمري متوسط ميدان الأهلي للمرة الأولى في مسيرة الأخير، إذ برز اللاعب المولود في 1997 خلال الموسم الحالي، وشارك مع فريقه 19 مباراة ببطولة دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

ويبحث ناصر الدوسري (22 عامًا) عن مباراته الدولية الأولى مع المنتخب السعودي، وجاء اختياره إلى القائمة الدولية بعد مشاركته في 9 مباريات مع الهلال خلال الموسم الحالي.

وأعاد رينارد الجناح محمد الكويكبي لاعب الاتفاق إلى القائمة الدولية بعد غياب دام 3 أعوام، إذ ظهر في 5 مباريات مع المنتخب السعودي عندما كان يستعد للمشاركة في كأس العالم 2018 قبل أن يخرج من القائمة النهائية.

ويعد حسن العمري لاعب القادسية أحدث الأسماء المنضمة إلى القائمة الدولية الخضراء وذلك بعدما هز الشباك 10 مرات في الدوري خلال الموسم الحالي.