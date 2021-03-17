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: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

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السعودية: نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية : نؤيد الجهود الدولية لعدم تطوير إيران منظومة الأسلحة النووية

مصراوي Masrawy

12:07 ص الأربعاء 17 مارس 2021

الرياض - ( دب ا)

أعلنت مساء أمس الثلاثاء، تأييدها للجهود الدولية لعدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، مؤكدة "أهمية تمديد حظر السلاح على إيران لاستمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة".

وقال وزير الإعلام السعودي المكلف الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، في بيان له عقب الجلسة الأسبوعية التي عقدها مجلس الوزراء عبر الاتصال المرئي برئاسة الملك سلمان بن عبد العزيز "أن المجلس أكد دعم المملكة لجهود المبعوث الأممي في اليمن للوصول إلى وقف شامل لإطلاق النار والبدء بعملية سياسية شاملة وفق المرجعيات الثلاث (المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، وقرار مجلس الأمن 2216)".

واكد مجلس الوزراء السعودي، على أهمية تمديد حظر السلاح على إيران، في ظل استمرارها في تزويد ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المتطورة والطائرات المسيرة التي تُستخدم في إرهاب اليمنيين، واستهداف المدنيين والأعيان المدنية في المملكة بطريقة متعمدة وممنهجة.

كما أعرب مجلس الوزراء السعودي، عن تأييد المملكة للجهود الدولية الرامية لضمان عدم تطوير النظام الإيراني لمنظومة الأسلحة النووية والصواريخ الباليستية، ولجعل منطقة الخليج العربي خالية من جميع أسلحة الدمار الشامل، واحترام استقلال وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وجدد مجلس الوزراء السعودي من ناحية أخرى"التأكيد على أهمية استمرار دعم جهود حل الأزمة في سورية وإيجاد مسار سياسي يُضيف إلى تسوية واستقرار الوضع فيها بما يكفل أمن شعبها ويحميه من المنظمات الإرهابية والميليشيات الطائفية التي تعطل الوصول لحل حقيقي".

من جهة اخرى ، هنأ المجلس دولة ليبيا "الشقيقة حكومةً وشعبًا بمناسبة منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية"، معربا عن دعم المملكة للجهود الموصلة إلى حل سياسي للأزمة، والتطلع إلى أن تحقق هذه الخطوة الأمن والاستقرار والتنمية فيها، والمحافظة على وحدتها وسيادتها، وتمنع التدخل الخارجي الذي يعرض الأمن الإقليمي العربي للمخاطر.

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