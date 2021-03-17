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الجزائر... استبدال قياديين كبيرين بالجيش والداخلية في يوم واحد

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وذكرت وزارة الدفاع في بيان، أن الإجراء جاء وفقا لمرسوم رئاسي، وأن شنقريحة أعطى الصالح تعليمات وتوجيهات المنصب الجديد، بغية مواصلة جهود خدمة البلاد، حسبما نقلت صحيفة "النهار أونلاين" الجزائرية.

© REUTERS / Ramzi Boudina

وشغل اللواء محمد الصالح بن بيشة، منصب مدير الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني ليتم تنحيته في يوليو/ تموز 2020 وتعيين اللواء عيسى حمادي محله. كما تقلد منصب مدير مدير المستخدمين والموارد البشرية بوزارة الدفاع الوطني.

من جانب آخر، قرر رئيس البلاد، عبد المجيد تبون، تعيين فريد زين الدين بن الشيخ، مديرا عاما للأمن الوطني، خلفا للمدير الذي أنهى رئيس الجمهورية خدمته، خليفة أونيسي، وفقا لبيان صدر عن وزارة الداخلية اليوم.

وشغل زين الدين بن الشيخ، منصب مفتش جهوي لشرطة الوسط بالبليدة، ومنصب مفتش جهوي لشرطة الجنوب الشرقي ورقلة من 2013 إلى 2015. وتحصل على شهادة عليا من المعهد العالي للدراسات في وزارة الداخلية الفرنسية سنة 2014، بحسب الصحيفة.

وله 3 مؤلفات في علم الإجرام، وعلم النفس الإجرامي، باللغتين العربية والفرنسية، ومؤلف حول الإرهاب في الجزائر بعنوان "حوار بين إرهابي وإمام". وهو أيضا خبير دولي لدى مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة والمخدرات، وممثل إفريقيا لدى الأنتربول.

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