الرابع من إبريل موعد مباراتي نصف نهائي كأس الملك

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التعاون يستضيف الفتح.. والفيصلي يواجه النصر

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم يوم الأحد الرابع من شهر إبريل المقبل موعدًا لإقامة مباراتي النسخة الحالية من كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأهلت أندية الفيصلي، التعاون، النصر والفتح إلى نصف نهائي المسابقة في يومي 15و16 مارس الجاري.

وسيستضيف التعاون نظيره الفتح، يوم الرابع من إبريل،على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، عند الساعة تمام الساعة السابعة مساءً، وفي اليوم ذاته سيرحل الفيصلي إلى الرياض، لمواجهة النصر، في المباراة الأخرى، على ملعب مرسول بارك، عند تمام الساعة التاسعة مساءً.

وتوج الهلال بالنسخة الأخيرة شهر نوفمبر الماضي بعد فوزه على النصر 2-1 في المباراة النهائية.