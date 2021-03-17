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مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"

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مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة" مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في "حجة"
مقاتلات التحالف دمَّرت عربة "بي إم بي" وطاقمًا عسكريًا عيار 23

مصرع 28 عنصرًا حوثيًا خلال مواجهات مع الجيش اليمني في

قتل أكثر من 28 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران في مواجهات مع الجيش اليمني أمس، في جبهة مديرية عبس بمحافظة حجة شمال غرب اليمن.

وقال مصدر عسكري ميداني في المنطقة العسكرية الخامسة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ)، "إن مواجهات الجيش اليمني مع الميليشيا الإرهابية أسفرت عن مقتل 28 عنصرًا حوثيًا".

وأضاف المصدر "أن مقاتلات تحالف دعم الشرعية تمكنت أمس من إعطاب عربة نوع "بي إم بي" وطقمًا عسكريًا يحمل عيار 23 في منطقة البداح شمال مديرية عبس بالمحافظة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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