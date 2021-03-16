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إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

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إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان إسرائيل تقرر نشر كتيبتين عسكريتين من النساء فقط على حدود لبنان

جي بي سي نيوز:- أفادت هيئة البث الإسرائيلية "كان" بأن الجيش الإسرائيلي قرر نشر كتيبتين عسكريتين على خطوط التماس شمالي البلاد، يكون مجندوهما من النساء حصرا.

وذكرت "كان" أن شرطة حرس الحدود الإسرائيلية ستدشن لأول مرة، كتائب عسكرية للنساء فقط بهدف أداء مهام أمنية جارية على خطوط التماس.

وأكدت أن المفوض العام للشرطة الإسرائيلية قد عقد اجتماعا مهما مع رئيس هيئة الأركان الإسرائيلي الجنرال أفيف كوخافي، وتم الاتفاق على إقامة كتيبتين نسائيتين، على أن يتم تنفيذ القرار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونقلت عن مسؤولين أمنيين أن المجندات سيعملن بشكل أساسي في جزء من شمال مدينة روش هعاين شمال إسرائيل، لمنع أي نشاطات إرهابية أو إجرامية.

وأشارت إلى أن هذه المنطقة العسكرية تعمل فيها قوة مهمات مشتركة للجيش الإسرائيلي وحرس الحدود معا، وأن الكتيبتين النسائيتين ستكون مهامهما اتباع الإجراءات الأمنية في شمال الضفة الغربية.

المصدر: هيئة البث الإسرائيلية

جي بي سي نيوز

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