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الرئيس الجزائري يحدد عدد الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان بالانتخابات المبكرة

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الرئيس الجزائري يحدد عدد الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان بالانتخابات المبكرة الرئيس الجزائري يحدد عدد الدوائر الانتخابية ومقاعد البرلمان بالانتخابات المبكرة

مصراوي Masrawy

11:22 م الثلاثاء 16 مارس 2021

الجزائر - (أ ش أ)

أصدر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون اليوم الثلاثاء أمرا تم رئاسيا يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في الانتخابات التشريعية المبكرة المقررة في 12 يونيو المقبل.
وذكرت وكالة الأنباء الجزائرية أن هذا يحدد الامر الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات أعضاء المجلس الشعـبي الوطـني، حيث تم تخفيض عدد المقاعد إلى 407 مقاعد، وأعضاء مجلس الأمة المنتخبين، طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأوضح الأمر الرئاسي أن الدائرة الانتخابية تحدد بالنسبة لانتخاب المجلس الشعبي الوطني بالحدود الإقليمية للولاية وفقا للقانون 84-09 بتاريخ 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، بينما توزع المقاعد لكل دائرة انتخابية في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بحسب عدد سكان كل ولاية، كما يحدد عدد المقاعد في كل دائرة انتخابية على أساس تخصيص مقعد واحد لكل حصة تتضمن 120 ألف نسمة على أن يخصص مقعد إضافي لكل حصة متبقية تشمل 60 ألف نسمة.

وبحسب الأمر ذاته فإن عدد المقاعد لا يمكن أن يقل عن ثلاثة بالنسبة للولايات التي يقل عدد سكانها عن 200 ألف نسمة، ويحدد عدد المقاعد في الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج في انتخاب المجلس الشعبي الوطني بـ8 مقاعد.

وبالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، فإن الدائرة الانتخابية تحدد بالحدود الاقليمية للولاية وفقا للقانون 84-09 المؤرخ في 4 فبراير 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، ويحدد عدد المقاعد لكل دائرة انتخابية بمقعدين اثنين.

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