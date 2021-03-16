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"المنشآت السياحية" تطالب بتغيير مواعيد غلق المطاعم والكافتيريات في رمضان

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"المنشآت السياحية" تطالب بتغيير مواعيد غلق المطاعم والكافتيريات في رمضان "المنشآت السياحية" تطالب بتغيير مواعيد غلق المطاعم والكافتيريات في رمضان

مصراوي Masrawy

11:23 م الثلاثاء 16 مارس 2021

كتب – يوسف عفيفي:

كشف عادل المصري، رئيس غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، عن تقديم الغرفة طلب إلى وزارة السياحة والآثار، بشأن مواعيد غلق المنشآت (المطاعم والكافتيريات) خلال شهر رمضان المقبل.

وقال المصري في تصريحات لمصراوي، اليوم الثلاثاء، إن الغرفة طالبت بتغيير مواعيد الغلق لتكون في السحور، ونأمل الحصول على الموافقة حتى تستطيع المنشآت العمل وتعويض بعض الخسائر التي لحقت بها نتيجة أزمة كورونا.

وأشار رئيس الغرفة، إلى أن وزارة السياحة والآثار، ستخاطب رئاسة مجلس الوزراء بشأن هذه المواعيد، حيث إن تغيير مواعيد غلق (المطاعم والكافتيريات) في رمضان مسؤولية اللجنة الوزارية الخاصة بأزمة كورونا.

ويتوقع أن تستمر نسب الإشغالات كما هي في رمضان بنسبة 50% دون تعديل، مع التشديد على اتباع الإجراءات الاحترازية كاملة دون تقصير للحد من انتشار عدوى ، لافتا إلى حضور العاملين بنسبة 50% بالتناوب فيما بينهم.

وأشار المصري، إلى أن نسب الإشغالات الحالية داخل المطاعم والكافتيريات ضعيفة نتيجة خوف المواطنين من كورونا، لافتا إلى استمرار منع "نزول الشيشة" نهائيا ولا يوجد لها تصريح بها حتى الآن، ومن يخالف ذلك يتعرض للإنذار والغلق.

وكان عبدالفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار لشؤون الرقابة على المنشآت الفندقية والسياحية، كشف أنه سيتم اجتماع خلال هذا الأسبوع للجنة الوزارية برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لبحث مواعيد المنشآت السياحية في رمضان حتى تناسب مواعيد الإفطار والسحور مع الحفاظ على سلامة وصحة المواطنين.

جدير بالذكر، أن وزارة السياحة والآثار، أصدرت مواعيد جديدة للمنشآت السياحية لضمان صحة المواطنين تضمنت غلق المنشآت السياحية في الساعة 12 مساء في أيام الأسبوع ويتم غلقها في 1 صباحا خلال العطلة الأسبوعية والإجازات الرسمية.

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