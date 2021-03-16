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بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030"

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بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030" بودكاست "متمم" يناقش قطاع العقار والإسكان في "رؤية 2030"
تتناول تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل "القيمة المضافة" و"التصرفات العقارية"

بودكاست

يناقش "بودكاست متمم" أحد البرامج والأنشطة التي ينفذها مركز التواصل والمعرفة المالية "متمم"، قطاع العقار والإسكان في رؤية 2030، عبر استضافة وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للمنتجات السكنية مروان زواوي، في حلقة يبثها المركز مساء غدٍ.

وتتناول الحلقة عدة موضوعات، منها التقاء إستراتيجية الإسكان مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وإسهام التقنية في تنفيذ مستهدفات الوزارة، إضافة إلى الشراكة بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، والقطاع الخاص ممثلاً في المطورين العقاريين والبنوك .

وسيُسلط الضوء على تأثيرات القرارات الحكومية بتحمل ضريبة القيمة المضافة للمسكن الأول، والإعفاء من ضريبة القيمة المضافة وفرض ضريبة التصرفات العقارية بـ 5 % على القطاع العقاري والسكني في المملكة.

ويُعدّ برنامج بودكاست "متمم" أحد الأنشطة التي يقيمها مركز التواصل والمعرفة المالية؛ بهدف تعزيز مصادر المعرفة المالية، وإثراء الوعي والثقافة المالية والاقتصادية بشتى مجالاتها في المجتمع السعودي.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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