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تظاهر الآلاف وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة ..

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تظاهر الآلاف وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة .. بالفيديو تظاهر الآلاف وسط بيروت للمطالبة بحكومة مستقلة ..

جي بي سي نيوز :- تظاهر الآلاف وسط بيروت اليوم الجمعة للمطالبة بحكومة مستقلة جديدة وإخراج لبنان من أزمته المتفاقمة، في ظل تزايد الإحباط من الانهيار المالي في البلاد.

وقالت مجموعة من المتظاهرين: "أمام الفشل الفاضح للسلطة على مستوى التحدي الاجتماعي والاقتصادي، نرجع إلى الشارع بهدف فرض تشكيل حكومة مستقلة عن أحزاب المنظومة الآن، ومن أجل بناء بديل عن النظام الحالي".

وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية التي دارت رحاها بين 1975 و1990.

وتفاقمت مشاكل لبنان بعد انفجار أغسطس في مرفأ بيروت الذي دمر مساحات واسعة من العاصمة وأسفر عن مقتل 200 شخص ودفع إلى الاستقالة وترك البلاد بلا ربان في وقت يزداد فيه الانهيار المالي.

المصدر: رويترز

 

جي بي سي نيوز

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