ماذا دار بين أمير قطر ووزير خارجية العراق في الدوحة... صور

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واستعرض الجانبان خلال المقابلة التي جرت داخل الديوان الأمير القطري العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها، وأبرز المستجدات الإقليمية والدولية، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

في بداية المقابلة، نقل وزير الخارجية العراقي إلى أمير قطر تحيات رئيس بلاده، الدكتور برهم صالح، وكذلك تمنياته له بدوام التوفيق والسداد وللشعب القطري بالمزيد من التقدم والازدهار.

وفي المقابل، حمل الشيخ تميم بن حمد آل ثان وزير خارجية العراق تحياته للرئيس العراقي، وتمنياته له بموفور الصحة والعافية وللشعب العراقي الشقيق بدوام التطور والنماء.

وعلى هامش زيارته لقطر، اجتمع وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، مع نظيره القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثان.

وأكد وزير خارجية قطر لنظيره العراقي خلال اللقاء على وقوف بلاده إلى جانب جمهورية العراق، بحسب صحيفة "الشرق" القطرية.

كما استعرض الطرفان في المقابلة علاقات التعاون الثنائي وسبل تطويرها، واستقرار وتهدئة الأوضاع في المنطقة، بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).